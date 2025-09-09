Afrique de l'Ouest: Marché interbancaire de l'UEMOA - Un repli de 11,8% du volume des opérations en juillet 2025

9 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

La BCEAO a publié son « Bulletin mensuel des statistiques » de juillet 2025.

Au niveau du marché interbancaire de l'UEMOA, précise la BCEAO, le volume des échanges s'est affaibli au cours de la période sous revue. Toutes maturités confondues, le volume moyen hebdomadaire des opérations s'est établi à 774,1 milliards en juillet 2025, contre 877,3 milliards le mois précédent, soit un repli de 11,8%. Le taux d'intérêt moyen de référence, calculé sur le compartiment à une semaine, s'est situé à 4,80% en juillet 2025 contre 4,94%.

Les résultats de l'enquête sur les conditions de banque laissent apparaître un repli des taux d'intérêt débiteurs des banques en juillet 2025 par rapport au mois précédent. Hors charges et taxes, le taux débiteur dans l'Union est ressorti à 6,68% en juillet 2025, soit un repli de 2 points de base (pdb) comparée à juin 2025. Quant aux taux d'intérêt créditeurs des dépôts à terme, ils se sont établis à 5,40%, en hausse de 3 pdb, au regard des réalisations du mois passé.

Le taux d'inflation est, en glissement annuel, ressorti à -0,9% en juillet 2025, en baisse de 0,7 point de pourcentage (pdp) par rapport à son niveau du mois de juin 2025, où il s'était fixé à -0,2%. Cette évolution est en lien avec le recul des prix observé pour les composantes "Produits alimentaires" (-1,7 pdp)" et "Restaurants et hôtels" (-0,3 pdp). L'évolution des prix dans l'Union s'est située, pour la deuxième fois consécutive cette année, en territoire négatif. Le taux d'inflation sous-jacente, qui mesure la tendance de fond de l'inflation, c'est-à-dire l'évolution des prix hors produits frais et énergie, s'est réduit de 0,1 pdp par rapport au mois de juin 2025 pour se situer à 0,6% en juillet 2025.

