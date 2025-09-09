Maroc: La société Maroc Leasing annonce une hausse de 30% de son résultat net au 2ème trimestre 2025.

Le résultat net de la société Maroc Leasing, qui évolue dans le crédit-bail au Royaume chérifien a enregistré une hausse de 30% au 2ème trimestre 2025 par rapport au 2ème trimestre 2024, selon indicateurs d'activité du 2ème trimestre 2025 établis par les responsables de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un solde de 26,608 millions de dirhams (MDH) contre 20,680 MDH au 2ème trimestre 2024. Toutefois, à fin juin 2025, la progression est moins importante, se situant à 25%, s'établissant à 52,519 MDH contre 42,334 MDH à fin juin 2024.

L'encours financier pour 13 216 MDH est en progression de 2,6% par rapport à fin décembre 2024.

Quant à l'endettement global, il se situe à 11 456 MDH, en hausse de 3,2% par rapport au 31 décembre 2024. Selon la direction de Maroc Leasing, il est en lien avec l'évolution de l'encours financier.

De son côté, le chiffre d'affaires de réalisé durant la période sous revue connait une progression de 6,4% à 1,047 MDH contre 984 MDH au 2ème trimestre 2024. A fin juin 2025, ce chiffre d'affaires a atteint 2 155 MDH en progression de 7,8% par rapport à fin juin 2024.

En ce qui le concerne, le produit net bancaire (PNB) s'est accru de 23% à 76,17 MDH contre 62 MDH au 2ème trimestre 2024. Le PNB affiche un montant de 171,27 MDH en hausse de 35% par rapport à fin juin 2024.