Congo-Kinshasa: « Les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en RDC », affirme le chef des opérations de paix de l'ONU

Les autorités congolaises ont clairement exprimé leur souhait que la mission de paix onusienne reste dans le pays, a affirmé dimanche le chef des opérations de paix de l'ONU au terme d'une visite de quatre jours, marquée par des rencontres avec le Président Félix Tshisekedi, la Première ministre Judith Suminwa, des membres du gouvernement et des dirigeants de l'opposition.

Cette visite en République démocratique du Congo (RDC) intervient une quizaine de jours avant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, et à quelques mois de l'examen par le Conseil de sécurité de la reconduction du mandat de la MONUSCO.

Cela a été l'occasion pour le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, de faire le point sur les attentes des autorités congolaises concernant la mission.

Protection des civils

« Le message très clair qui m'a été confié par le Président de la République et la Première ministre, c'est que les autorités congolaises souhaitent que la MONUSCO reste en République démocratique du Congo, continue à travailler et que notre coopération s'intensifie », a indiqué M. Lacroix lors d'une conférence de presse à la fin de visite.

« Des centaines de milliers de personnes dépendent de nos collègues de la MONUSCO pour leur protection quotidienne, avec le concours de nos collègues humanitaires ... en particulier dans des régions comme Fataki et Beni, où les opérations conjointes avec les FARDC (Forces armées de la RDC) se poursuivent contre les groupes armés », a souligné le haut responsable onusien.

M. Lacroix s'exprimait depuis la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu dans l'est du pays depuis la prise de Goma par le groupe armé M23, et dernière étape de sa visite qui l'a mené à Kinshasa, la capitale du pays ; Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri ; et Fataki (Ituri).

Au cours de sa visite, il a réaffirmé l'engagement continu de l'ONU à soutenir la paix et la stabilité en RDC.

Le chef des opérations de paix a souligné l'importance des efforts diplomatiques internationaux, notamment les processus de Washington et de Doha, et a appelé à un engagement accru pour obtenir des résultats « tangibles » tel un cessez-le-feu et une réduction de la violence.

« Les Congolais doivent savoir qu'il y a, malgré les défis qui persistent, une forte unanimité des membres du Conseil de sécurité pour pousser les processus de paix en RDC », a précisé M. Lacroix, affirmant qu'il ne fallait pas minimiser ces efforts diplomatiques qui s'intensifient.

Il a ajouté que l'ONU est déterminée à soutenir la mise en oeuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, adoptée à l'unanimité en février dernier, exigeant notamment le retrait immédiat du M23 de Goma, de Bukavu et de toutes les zones occupées, le démantèlement des administrations parallèles illégales, ainsi que le retrait sans conditions des Forces de défense rwandaises du territoire congolais.

Enfin, M. Lacroix a averti que « les opérations de maintien de la paix de l'ONU font face à de graves difficultés financières », exhortant les États membres à fournir les ressources nécessaires pour permettre aux missions de paix de remplir les mandats qui leur ont été confiés.