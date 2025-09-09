Gabon: Une délégation du groupe Gülsan reçue par le Chef de l'État gabonais

8 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le 4 septembre 2025, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, a reçu une délégation du groupe Gülsan, conduite par M. Gökçe Gül, Executive Committee Chairman Energy.

Les échanges ont porté sur le projet de construction de cinq ponts stratégiques à travers le pays, dont deux dans le Grand Libreville. Ces infrastructures, destinées à renforcer la mobilité urbaine et interurbaine, constituent un levier majeur pour la modernisation des réseaux routiers et le désenclavement de plusieurs zones.

Le Chef de l'État a exhorté les responsables du groupe à mener dans les meilleurs délais les études techniques, afin de permettre un lancement rapide des travaux, réaffirmant la volonté des plus hautes autorités d'accélérer la mise en oeuvre des projets de transformation et de développement du pays.

