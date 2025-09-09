Gabon: Safari diplomatique à Pongara !

Ce week-end, le corps diplomatique accrédité au Gabon a répondu à l'invitation de M. Pascal Ogowe Siffon, Ministre du Tourisme Durable et de l'Artisanat pour une immersion au Parc National de Pongara, via la Baie des Tortues, dans le cadre de la Caravane Touristique - Circuit Estuaire.

Guidés au coeur d'une biodiversité, les diplomates ont pu admirer la richesse de la faune et des paysages de Pongara.

Entre moments de partage, émerveillement et échanges autour des opportunités du tourisme durable, cette étape a montré que le Gabon a tous les atouts pour conjuguer nature préservée, attractivité internationale et retombées économiques locales.

Ce safari illustre la volonté du Ministère de faire du tourisme un levier d'unité, de rayonnement et de croissance pour le Gabon.