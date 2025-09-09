À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, la Société d'Exploitation du Transgabonais (Setrag), dans le cadre de sa politique RSE et en cohérence avec les orientations nationales en matière de santé publique, a organisé en différé une action de sensibilisation et de dépistage à fort impact, le 28 juin 2025 à Franceville.

L'événement, tenu sur l'esplanade de la gare ferroviaire de Franceville, a mobilisé près de 400 participants pour la sensibilisation, avec plus de 100 dépistages effectués, illustrant concrètement l'engagement de l'entreprise en faveur des communautés locales.

Une contribution directe à la politique de santé publique

En organisant cette journée, la Setrag répond aux grands axes de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme, qui vise son éradication d'ici 2030, conformément à la vision de l'OMS. Cette action s'inscrit également dans l'optique de renforcer la prévention par la sensibilisation communautaire, le dépistage rapide, et la distribution de moustiquaires imprégnées, éléments clés du plan gouvernemental.

« Ce type d'initiative vient renforcer nos actions sur le terrain. L'implication du secteur privé est essentielle pour atteindre nos objectifs de santé publique », a déclaré un responsable local de la santé.

Un impact réel sur les communautés

Au coeur du 4e arrondissement de Franceville, cette opération a permis d'apporter une information de qualité sur les modes de transmission du paludisme, de rappeler les gestes de prévention, et de proposer des dépistages gratuits, avec orientation et traitements offerts aux cas positifs.

« Je ne savais pas que les moustiques piquent surtout à partir de 16h. Grâce à cette journée, je vais changer certaines habitudes à la maison », confie Mireille, mère de famille venue avec ses enfants.

Au-delà des explications médicales fournies par le Dr Franky Iwangou, médecin-chef de la SETRAG, les échanges directs lors de la session questions-réponses ont permis une réelle appropriation des messages par les participants.

« Dormir sous une moustiquaire, oui. Mais garder notre quartier propre, c'est aussi notre responsabilité. Merci à la Setrag pour ce rappel », a réagi Jean-Pierre, habitant du quartier Ngouoni.

Un modèle d'action responsable et inclusive

Cette journée s'intègre pleinement dans la feuille de route Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de la SETRAG, dont un des axes prioritaires est l'accès à la santé pour les communautés riveraines de la voie ferrée. Elle illustre également l'importance du partenariat entre les entreprises, les structures sanitaires locales - notamment la clinique Joumas - et les acteurs publics.

« Nous avons dépisté des dizaines de personnes, et certaines ont pu commencer leur traitement immédiatement. C'est ça, l'impact concret », témoigne le Dr OVONO, en charge de la phase de dépistage.

L'initiative a aussi permis la remise de dons de tests de dépistage rapides (TDRs)à l'infirmerie de la SETRAG et de moustiquaires à la population ainsi qu'aux de agents SETRAG résidents de la cité SETRAG , avec une attention particulière portée aux femmes enceintes, allaitantes et personnes âgées, catégories les plus vulnérables.

Un engagement à poursuivre

Cette journée de mobilisation démontre qu'en plaçant l'humain au coeur de son action, une entreprise peut jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs de santé publique. La Setrag réaffirme ainsi sa volonté de renforcer son impact social, au-delà de son rôle économique, en oeuvrant concrètement pour des communautés en meilleure santé.

« Le paludisme n'est pas une fatalité. Chacun a un rôle à jouer. Nous, à la Setrag, nous continuerons à faire notre part », a conclu le Dr Franky Iwangou.