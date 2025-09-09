Ile Maurice: Football - Maurice en quête d'expérience

La TotalEnergies CAF Under-17 Africa Cup of Nations | COSAFA Qualifier 2026 se déroulera au Zimbabwe du 11 au 20 septembre. Ce tournoi est crucial pour les jeunes footballeurs africains, car il déterminera les équipes qui représenteront le continent lors de la CAN U17 finale.

À la tête de la sélection masculine, Sam Lachanah sera assisté de Gilbert Bayaram et de Rui Castro, coordinateur du SL Benfica/High Performance Center. Au sein de la sélection, on retrouve 20 éléments.

Le tournoi comprend trois groupes, dont le Groupe C, qui regroupe l'Angola, finaliste malheureux de la dernière édition, ainsi que le Botswana, Maurice et le Lesotho.

L'Angola, avec son expérience, est considéré comme le favori, mais la compétition s'annonce ouverte. En effet, seuls les vainqueurs de chaque groupe et le meilleur deuxième pourront accéder aux demi-finales, une phase déterminante pour la qualification à la CAN U17.

Maurice, qui a fait son retour attendu au championnat de COSAFA en 2024, n'a pas été présente depuis 2018.

Au cours de cette édition-là, les quadricolores avaient terminé quatrièmes à domicile.

Ils ont réussi à atteindre les demi-finales après avoir enregistré des victoires contre la Namibie et les Seychelles, mais ont été éliminés par l'Afrique du Sud. Les matches de Maurice dans le groupe C sont cruciaux. Ils affronteront le Lesotho le 12 septembre, le Botswana le 14 septembre, puis l'Angola le 16 septembre.