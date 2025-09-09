Ile Maurice: Un policier interdit de service arrêté pour «damaging government property»

Un policier actuellement sous interdiction de service a endommagé des biens du gouvernement à la station de Grand-Baie. Âgé de 29 ans et en service depuis six ans, il aurait montré un comportement agressif alors qu'il était sous surveillance dans la salle de garde.

À 5 heures, le policier aurait donné un coup de pied à une chaise en plastique noir et déchiré une carte de la division affichée sur le panneau d'affichage du poste de police. Après que les biens aient été endommagés, il a été informé qu'il serait poursuivi pour «damaging government property». Il a reconnu son geste, le qualifiant d'erreur, mais a néanmoins été placé en détention en attendant une enquête approfondie.

Par ailleurs, le même policier a été récemment impliqué dans plusieurs infractions routières. Lors d'une intervention, il a été arrêté comme conducteur d'un véhicule privé pour ne pas s'être arrêté à l'ordre d'un agent en uniforme, conduite dangereuse, refus de fournir un échantillon de sang ou d'urine pour analyse et conduite sous l'influence de l'alcool. Après les procédures d'usage, il a été libéré sous caution en attendant sa comparution devant le tribunal.

Ce double incident soulève des questions sur la discipline et la surveillance des agents sous interdiction au sein des forces de l'ordre.