Ile Maurice: Renforcer les systèmes fiscaux pour demain

L'atelier régional de Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) réunit plus de 22 pays africains autour de la modernisation et du renforcement des systèmes fiscaux depuis hier et ce, jusqu'au 12 septembre à l'Integrated Customs Clearance Centre, à Plaine-Magnien. Il vise à favoriser l'échange d'expériences, l'apprentissage entre pairs et le développement de solutions adaptées à chaque pays.

Organisé par la Mauritius Revenue Authority (MRA) et le TADAT Secretariat, cet atelier porte sur le thème Beyond ten years of TADAT Assessment :

Building Stronger Tax Systems for Tomorrow with Field Guide 2025. Il offre l'opportunité aux participants de prendre du recul sur les leçons apprises, de planifier la prochaine phase de TADAT et de renforcer la collaboration régionale.

Le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, a souligné l'importance de la transparence et de la modernisation des finances publiques, rappelant que la MRA se réorganise pour un système fiscal plus équitable et fiable.

Il a également insisté sur le rôle central de l'optimisation de la collecte fiscale pour une croissance durable et inclusive. «During this workshop, we can all reaffirm our shared commitment to building tax systems that are fair, efficient and capable of meeting the challenges of tomorrow», a-t-il conclu.