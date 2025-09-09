Ile Maurice: Une femme enceinte porte plainte contre un chauffeur de van

9 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Une jeune femme de 19 ans, employée comme serveuse dans un hôtel du nord de l'île, a déposé une plainte pour viol à la police. Les faits se seraient déroulés entre juin et juillet, à une date encore indéterminée, dans un van transportant le personnel de l'établissement hôtelier.

La victime a déclaré aux enquêteurs avoir été contrainte à plusieurs reprises à des rapports sexuels non consentis avec le chauffeur, sur le chemin du retour vers son domicile. Les agressions auraient eu lieu à l'arrière du véhicule. Elle a également été blessée et a souffert de saignements, mais n'a pas osé en parler, par peur et par honte.

Selon son témoignage, à partir du mois d'août, elle aurait ensuite eu des rapports sexuels consentis avec le même individu, au même endroit. Plus récemment, après avoir ressenti des symptômes, elle s'est rendue à l'hôpital SSRN, où il a été confirmé qu'elle est enceinte de deux mois et demi. Elle a été admise sous observation médicale.

La police a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Les enquêteurs cherchent notamment à retracer les circonstances exactes des faits, identifier les témoins potentiels et recueillir les preuves médico-légales.

Les autorités rappellent que toute personne victime ou témoin d'agressions sexuelles est encouragée à se manifester auprès des services compétents afin que justice soit rendue dans les meilleures conditions.

