Ile Maurice: L'ASP Rajcoomar Seewoo libéré

La cour de Port-Louis a accordé, ce mardi 9 septembre, la liberté sous caution à l'assistant surintendant de police (ASP) Rajcoomar Seewoo. La Financial Crimes Commission (FCC) n'a pas objecté à sa remise en liberté.

Le policier a dû s'acquitter de deux cautions de Rs 700 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 1,5 million. Parmi les conditions fixées figurent l'obligation de se présenter trois fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile, ainsi que l'interdiction d'entrer en contact avec des témoins ou suspects de l'affaire.

Rajcoomar Seewoo avait été arrêté le 21 août sous une charge provisoire de blanchiment d'argent. Entre septembre 2024 et ce jour, une somme de Rs 34,75 millions a été versée sur son compte bancaire au titre de Reward Money, destinée à être distribuée aux informateurs. La FCC soupçonne toutefois que la totalité de cette somme, bien que réclamée, n'a pas été remise aux bénéficiaires.

En novembre 2024, des retraits d'un montant total de Rs 1 million ont par ailleurs été effectués de son compte sur plusieurs jours.