Ile Maurice: La STC déterminante pour stabiliser les prix

La State Trading Corporation (STC) poursuit sa stratégie visant à protéger les consommateurs contre la flambée des prix des produits de première nécessité. Elle a lancé un appel d'offres international pour l'importation de lait en poudre, afin de garantir l'approvisionnement pour les mois à venir. Les soumissionnaires intéressés ont jusqu'au 11 septembre pour répondre.

Après avoir introduit ses propres marques de produits de grande consommation à des prix plus abordables, la STC compte élargir son portefeuille et proposer une variété de produits : l'huile de table, le lait et le fromage, entre autres.

Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, fait comprendre que le rôle de la STC est déterminant pour la stabilisation des prix. «La STC a un rôle important à jouer pour éviter des prix instables, comme cela a été le cas pendant longtemps. Sa présence contribue à stabiliser le marché. C'est une démarche positive pour renforcer la concurrence, proposer des prix plus abordables et protéger le consommateur.»