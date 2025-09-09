Ile Maurice: Collaboration renforcée avec le ministère de l'Égalité des genres

Hier, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, a tenu une réunion de travail avec deux hauts gradés de la Brigade pour la protection de la famille (BPF), en présence de cadres du ministère et des coordonnateurs et coordonnatrices des Family Support Services (FSS) répartis à travers l'île. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les FSS et la BPF, afin d'assurer une prise en charge plus efficace des victimes d'abus et de garantir une meilleure protection des enfants.

Depuis août, dans le cadre du Plan d'action 2025-2029, la ministre s'est engagée dans une restructuration en profondeur des services. Parmi les initiatives phares figure la mise en place de One-Stop Shops, destinés à accompagner les victimes de violences sexuelles et domestiques et à renforcer la protection des enfants. Lors de la réunion, la ministre a également souligné certaines lacunes qui freinent encore une protection optimale.

Afin d'améliorer la coordination, le ministère soumettra prochainement un nouveau Standard Operating Procedures au commissaire de police. Ce document viendra renforcer la collaboration entre le ministère et la BPF, tout en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque partie dans la lutte contre la violence familiale et celle faite aux enfants.

La ministre a aussi annoncé la création prochaine d'espaces dédiés aux victimes de violence dans les cinq hôpitaux, en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce dispositif vise à consolider la synergie entre les FSS et la BPF, et à améliorer la rapidité ainsi que l'efficacité de la prise en charge des victimes.

La question de la formation continue des policiers a été abordée, avec une insistance sur la nécessité de les doter d'outils et de connaissances actualisées en matière de lutte contre la violence basée sur le genre et de protection de l'enfance. L'objectif est de garantir un accompagnement plus humain et adapté aux besoins des victimes.