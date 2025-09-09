Ile Maurice: Un couple alerte la police après des menaces visant leurs chiens

9 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)

Un couple de Calodyne a porté plainte au poste de police de Grand-Gaube après que leur voisin les a menacés d'empoisonner leurs chiens. Les faits se seraient produits le 4 septembre, lorsque l'homme aurait lancé la menace à la sortie du portail du couple. La police a ouvert une enquête.

Selon le témoignage du couple, alors qu'ils rentraient du travail, ils ont été interpellés à la sortie par leur voisin d'en face. Celui-ci leur aurait adressé «des propos incendiaires», se plaignant du dérangement causé par les chiens.

L'époux est intervenu, mais la tension est montée d'un cran. «Mon voisin a dit verbatim : j'empoisonnerai tous vos chiens demain», affirme le couple dans sa déposition. Un autre voisin, témoin indirect de la scène, aurait évoqué la perte de son chat il y a quelques mois, sans que le lien avec les menaces alléguées soit clairement établi. Le couple se dit «choqué» et redoute pour la sécurité de ses animaux. «Les chiens sont des êtres innocents et ne doivent pas être pris en otage par des comportements inhumains», ont-ils déclaré.

