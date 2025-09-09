Madagascar: Anniversaire noir - Tojo évacué à Maurice pour une intervention chirurgicale

9 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Tojo Rahamefy a été transporté d'urgence à Maurice à bord d'un avion affrété par le couple présidentiel, hier. Il va y subir une intervention chirurgicale. « Il souffre du même problème de santé que Déborah, la jeune femme décédée récemment. La trachéotomie qu'il avait subie pour son traitement a entraîné des complications », explique un proche du jeune homme.

À son arrivée à bord, Tojo a été placé sous oxygène. Il souffre de détresse respiratoire.

Tojo, parmi les victimes d'empoisonnement lors de la fête d'anniversaire près d'Ambohimalaza, est sorti du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU) au mois de juillet, après plus d'un mois d'hospitalisation. Il a continué à faire des va-et-vient dans cet hôpital, avant d'être admis à l'Institut médical de Madagascar (IMM). Soigné pendant quelques semaines dans cet hôpital, il a été déterminé qu'une évacuation sanitaire était nécessaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, sept autres victimes de cet empoisonnement reçoivent encore des soins à domicile. Leur état de santé ne nécessite pas, pour l'instant, une évacuation, selon Roumana Raharinoro, directrice des Affaires sociales auprès de la Présidence de la République. Cependant, inquiètes pour leur vie après le décès de Déborah, certaines de ces personnes demandent également à être évacuées dès qu'elles en ont encore la force.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.