Madagascar: Anniversaire noir - Tojo évacué à Maurice pour une intervention chirurgicale

Tojo Rahamefy a été transporté d'urgence à Maurice à bord d'un avion affrété par le couple présidentiel, hier. Il va y subir une intervention chirurgicale. « Il souffre du même problème de santé que Déborah, la jeune femme décédée récemment. La trachéotomie qu'il avait subie pour son traitement a entraîné des complications », explique un proche du jeune homme.

À son arrivée à bord, Tojo a été placé sous oxygène. Il souffre de détresse respiratoire.

Tojo, parmi les victimes d'empoisonnement lors de la fête d'anniversaire près d'Ambohimalaza, est sorti du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU) au mois de juillet, après plus d'un mois d'hospitalisation. Il a continué à faire des va-et-vient dans cet hôpital, avant d'être admis à l'Institut médical de Madagascar (IMM). Soigné pendant quelques semaines dans cet hôpital, il a été déterminé qu'une évacuation sanitaire était nécessaire.

Par ailleurs, sept autres victimes de cet empoisonnement reçoivent encore des soins à domicile. Leur état de santé ne nécessite pas, pour l'instant, une évacuation, selon Roumana Raharinoro, directrice des Affaires sociales auprès de la Présidence de la République. Cependant, inquiètes pour leur vie après le décès de Déborah, certaines de ces personnes demandent également à être évacuées dès qu'elles en ont encore la force.