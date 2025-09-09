Madagascar: Alakamisy Fenoarivo - Un faux-monnayeur dénonce son coauteur

9 Septembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme de 31 ans, interpellé à Alakamisy Fenoarivo pour tentative de mise en circulation de faux billets, a affirmé avoir reçu l'argent d'un fournisseur basé à Fandriana, aujourd'hui introuvable.

Le jeudi 4 septembre, vers 17 h 30, le trentenaire a été pris en flagrant délit par la gendarmerie d'Alakamisy alors qu'il essayait de tromper un opérateur Cashpoint au marché local. Il voulait effectuer un envoi d'argent vers un numéro associé à un compte Mobile Money, en remettant à sa cible des coupures de 20 000 ariary contrefaites. Lors de son interpellation, il détenait cent quarante mille ariary en fausse monnaie.

Une perquisition à son domicile a ensuite permis de retrouver quatre cent vingt-deux autres billets de 20 000 ariary, représentant huit millions quatre cent quarante mille ariary supplémentaires.

La gendarmerie poursuit les investigations pour retrouver le fournisseur cité et d'éventuels complices. D'après elle, le suspect arrêté utilisait les faux billets surtout dans des Cashpoint et des épiceries. Son mode opératoire avait été observé depuis une semaine avant d'être signalé.

