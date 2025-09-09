Madagascar: Antsiranana - Une école pour enfants handicapés connaît un essor

La semaine dernière, devant un public ému et admiratif, les élèves de l'école de musique inclusive Akany Fitiavana Scama, réunis au sein de l'orchestre Allegro Moderato, ont offert un spectacle remarquable.

À chaque fin de formation annuelle, l'école est habituée à l'organisation d'une série de concerts dans différents établissements de la ville. Cette fois, elle a mis son choix dans la grande salle de la communauté des soeurs d'Akany Fitiavana, en raison de l'absence de Francesca Sivori, la fondatrice de l'orchestre, encore en Italie.

La salle a rassemblé familles, amis, religieux et curieux pour assister à un événement unique : le concert des enfants handicapés d'une école de musique inclusive. Dès les premières notes, l'ambiance s'est chargée d'émotion et d'admiration.

Parmi les morceaux interprétés, on compte la Marche Turque et la Sérénade de Mozart, ainsi que Ilay Nosy de Mahaleo, pour s'achever sur la Marseillaise, sans oublier la voix, ultime instrument. Chaque prestation a été saluée par de longs applaudissements, témoignant de la beauté des talents et de l'engagement des élèves.

Tous les instruments de musique trouvent leur place à l'Akany Fitiavana : violoncelle, guitare, flûte et percussions. Depuis l'année dernière, cette école de vie et de partage propose un programme musical destiné aux enfants à partir de six ans, dans un esprit d'inclusion et de solidarité.

Le projet avait déjà débuté l'an passé sur une période de deux mois. Reconduit cette année pour une durée équivalente, il s'inscrit désormais dans un cycle annuel. Les enfants, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, évoluent ensemble dans un même élan artistique. Cette fois, ils sont au nombre de onze, dont trois parmi eux souffrant de trisomie et d'autisme, mais ils ont participé pleinement aux ateliers et aux concerts.

À travers un projet novateur, cette école dédiée initialement aux enfants en situation de handicap connaît un développement remarquable. En leur offrant un espace d'expression artistique et d'inclusion, cette initiative transforme la perception du handicap et révèle des talents insoupçonnés.

« À l'Akany Fitiavana, la musique rassemble tous les enfants sans distinction. Du violoncelle à la guitare, en passant par la flûte et les percussions, chacun apprend et partage sa passion musicale. La musique permet aux jeunes et aux enfants de se sentir valorisés vis-à-vis d'eux-mêmes, de leurs familles, de leurs proches et de leurs éducateurs, et vis-à-vis du public en général », a affirmé l'encadreur Nomen'Iavo Faniloniaina.

Depuis sa création, l'école connaît un essor remarquable. Ce succès s'explique par une pédagogie adaptée, des enseignants formés aux besoins spécifiques et un accompagnement individualisé.