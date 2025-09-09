Madagascar: Mahajanga/École maritime - Le concours d'entrée à l'Enem ouvert

L'Enem de Mahajanga organise un concours pour former 75 élèves officiers. Cette formation répond à la demande mondiale en officiers de la marine marchande et offre de bonnes opportunités d'emploi.

L'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) de Mahajanga a ouvert son concours d'entrée pour l'année académique 2025-2026. Soixante-quinze élèves officiers seront recrutés : 25 officiers de quart machine (EOQM), 25 lieutenants de pêche (ELP) et 25 officiers de quart pont (EOQP).

La demande mondiale en officiers de la marine marchande continue de croître, portée par le vieillissement des effectifs et la modernisation de la flotte. Selon les estimations, plusieurs dizaines de milliers d'officiers seront nécessaires d'ici 2030, auxquels s'ajoute un important besoin en marins subalternes. « Plus de 90 % de nos diplômés trouvent un emploi sur le marché international. L'ENEM contribue de manière significative à la formation des officiers face à cette demande mondiale », souligne le directeur de l'école, le capitaine de vaisseau Rekoria Manatsampa Mitondrarivo.

Le concours est ouvert aux candidats, hommes et femmes, titulaires d'un baccalauréat scientifique ou technique (séries C, D, S ou Technique industrielle). Ils doivent avoir au moins 16 ans à la date d'entrée et présenter un casier judiciaire vierge ainsi qu'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime, délivré par un médecin agréé.

Les dossiers sont à déposer jusqu'au 30 septembre au siège de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) à Alarobia, Antananarivo. Les droits d'inscription sont fixés à 30 000 ariary. Les épreuves écrites se tiendront les 21 et 22 octobre, dans six centres : Antananarivo, Fianarantsoa, Antsiranana, Toamasina, Toliara et Mahajanga. Les candidats composeront en français, anglais, mathématiques et physique-chimie. Les 25 premiers de chaque option seront admis pour une rentrée prévue le 24 novembre.

Formation et perspectives

La formation, d'une durée de deux ans, comprend des frais de scolarité de 400 000 ariary par mois, auxquels s'ajoutent 10 000 ariary quotidiens pour la restauration. Les élèves terminent leur cursus par la soutenance d'un mémoire professionnel.

La session de septembre a permis de présenter plusieurs travaux axés sur la gestion portuaire et la sécurité maritime. L'élève officier Maminiaina Blandine Randriaharimanantsoa (promotion Aro) a défendu un mémoire sur « Les conditions de travail et l'intégration des femmes marins à bord des navires : défis et perspectives ». Un sujet qui, selon la direction, illustre que « la mer n'a pas de genre, mais exige compétence, respect et équité ».

D'autres étudiants ont travaillé sur l'amélioration des conditions de vie des marins pêcheurs ou sur la compétitivité du port de Toamasina face à Port-Louis et Durban.