Madagascar: Lutte contre la rage/Mahajanga - Vaccination gratuite pour les chiens

Les autorités de Mahajanga ont pris la décision de mener une campagne de lutte contre la rage dans la ville de Mahajanga depuis le mois de juillet.

« Suite à un cas de chien enragé constaté dans le district de Mahajanga I, on peut déclarer qu'il y a une épidémie de rage. Dans cette optique, une campagne de vaccination gratuite pour les animaux domestiques, dont les chiens et chats, est lancée, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. Tous les chiens et chats doivent être vaccinés », a déclaré le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo.

Les chefs de chaque fokontany élaborent les dates de vaccination.

Pour le fokontany de Mangarivotra, la vaccination se déroulera à partir de ce mardi 9 septembre jusqu'au jeudi 11 septembre. Les propriétaires des animaux devront rejoindre la direction régionale de l'Élevage pour cela. Par ailleurs, les animaux doivent être retenus à la maison et ne pas errer afin de ne pas être contaminés.

La rage n'a aucun remède jusqu'à maintenant, la vaccination reste la seule prévention. Selon le médecin inspecteur de santé du district de Mahajanga, docteur Hyacinthe Randrianjafy, le taux de survie des personnes atteintes de la rage est de 10 à 15 %.