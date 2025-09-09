Un braquage a coûté la vie à un jeune gérant de kiosque aurifère et fait trois blessés, dimanche, à Antanimbary, dans le district de Maevatanana (région Betsiboka). Les agresseurs, armés de couteaux, ont pris la fuite sans rien emporter.

Selon les premiers éléments recueillis, trois individus se sont présentés dans l'après-midi au comptoir d'un peseur d'or, en se faisant passer pour des vendeurs. L'un d'eux dissimulait une arme blanche. L'acheteur, alerté, a tenté de se défendre, mais l'altercation a rapidement dégénéré. L'un des assaillants l'a poignardé en plein coeur. La victime, grièvement blessée, n'a pas survécu malgré les secours prodigués.

Dans la confusion, trois autres personnes présentes ont également été blessées. Le peseur d'or, touché, a réussi à s'enfuir en perdant beaucoup de sang. Les deux autres victimes ont été évacuées vers un centre de santé local.

Les malfaiteurs se sont enfuis aussitôt après l'agression.

Une filière exposée

La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits et identifier les auteurs. Selon les premières hypothèses, le mobile du braquage serait le vol d'or et de liquidités.

Les attaques visant les comptoirs aurifères se multiplient dans la région de Betsiboka, où l'or attire de nombreux trafics. La vulnérabilité des commerçants, souvent isolés et manipulant des sommes importantes, nourrit l'inquiétude. Plusieurs incidents similaires ont été recensés ces derniers mois, renforçant le climat d'insécurité.

La communauté d'Antanimbary, sous le choc, attend des autorités un dénouement rapide de l'enquête et des mesures pour sécuriser les transactions dans cette zone d'exploitation aurifère.