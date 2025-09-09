Cameroun: Présidentielle au pays - Le parti au pouvoir présente «l'armée» de Paul Biya pour la campagne

Au Cameroun, le parti au pouvoir (RDPC) a dévoilé à travers son journal officiel l'équipe de campagne du chef de l'État sortant pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Une « armée » composée de plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités politiques, culturelles et sportives.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti du candidat président sortant du Cameroun Paul Biya, prépare son entrée en campagne pour l'élection présidentielle d'octobre. Une organisation massive structurée autour de plusieurs centaines de personnes, des hommes et des femmes issus de tous les milieux, prêts à tous les efforts et à parcourir le pays en entier pour faire triompher l'actuel chef de l'État. Le parti a récemment publié dans son journal officiel, les listes de cette importante équipe de campagne.

« C'est l'armée du président », lance Patrick Rifoe, l'un des communicants du RDPC : une équipe de plusieurs centaines de personnes chapeautée au niveau central par le Secrétaire général du parti, Jean Nkueté.

Le gros des troupes est reparti selon une organisation territoriale qui couvre la totalité des 360 communes du pays. Les effectifs comptent toute l'élite politico-administrative issue des rangs du RDPC : les ministres, les hauts-fonctionnaires, les directeurs généraux des sociétés publiques et parapubliques, ainsi que tous les élus du parti (députés, maires et sénateurs).

Avec Samuel Eto'o

Des personnalités issues des milieux d'affaires sont aussi du lot dont quelques-unes des plus grosses fortunes camerounaises. Des figures de la scène culturelle ou du sport apparaissent aussi, comme Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) et ancien attaquant star des Lions Indomptables. Avec lui, Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but de la sélection.

Quelques curiosités apparaissent aussi. Omer Mbadi Otabela, journaliste travaillant pour le magazine Jeune Afrique s'est ému publiquement d'y avoir retrouvé son nom. « Encarté contraint et forcé », s'en est-il amusé, alors qu'il n'a jamais milité, a-t-il soutenu, dans un parti politique.

Le gros de ces hommes et femmes du président s'est néanmoins dit honoré de rentrer en campagne pour assurer à Paul Biya la victoire au soir du 12 octobre 2025.

Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans au Cameroun, affrontera 11 autres candidats pour briguer un nouveau septennat.