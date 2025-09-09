Afrique: CAF Interclubs - La FECOFA valide ses représentants

La Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), à travers son Comité de normalisation (CONOR), a officialisé le lundi 8 septembre la liste des clubs congolais retenus pour les compétitions interclubs de la CAF.

Cette décision fait suite à un vote majoritaire des clubs de Ligue 1, tenu à Kinshasa sous la pression d'un ultimatum de 72 heures lancé par la CAF.

Clubs retenus :

Ligue des Champions CAF :

Les Aigles du Congo (1er du championnat avec 34 points),

Saint Éloi Lupopo (2e avec 32 points).

Coupe de la Confédération CAF :

AS Maniema Union (3e avec 28 points),

AS Simba (vainqueur de la Coupe du Président).

Sur 27 votants, 21 ont voté pour, 4 contre (Mazembe, DCMP, Don Bosco, Étoile du Kivu).

Mazembe poursuit sa démarche juridique entamée auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui avait ordonné la reprise du championnat interrompu.

« Le club n'a pas voulu signer et reste sur sa démarche », a confirmé Lambert Osango, président de l'ADFCO.

Le procès-verbal de cette décision doit être transmis à la CAF ce mardi 9 septembre pour validation définitive.

Ce vote met fin à un long bras de fer institutionnel entre Mazembe, la FECOFA et la LINAFOOT, autour de l'arrêt du championnat et de la légitimité des classements. Malgré une victoire juridique au TAS, Mazembe n'a pas réussi à faire valoir ses arguments face à l'unité des autres clubs.