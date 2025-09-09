Tunisie: Le pentaptyque 'Cases de mémoires'' de Neila Ben Ayed interpelle la mémoire et les souvenirs à la Maison des Arts du Belvédère

TUNIS/Tunisie — Le pentaptyque "Cases de mémoires" de Neila Ben Ayed qui interpelle la mémoire et les souvenirs de l'être humain, est actuellement exposé aux cimaises de la Maison des Arts du Belvédère (Centre national d'art vivant-CNAV).

Cette oeuvre (300x120 cm), présentée dans le cadre de l'exposition "Big moments", un hommage aux grands formats d'artistes tunisiens de renom (6 -20 septembre 2025), est composée de cinq sections qui peuvent être la fois autonomes dans leur lecture, ou indissociables dans leur perception et leur analyse des souvenirs. Chaque section a une couleur allant du blanc au noir en passant par le jaune et le bleu roi. Composée de cases de diverses couleurs, certaines sont plates et d'autres en relief par le biais de technique mixte.

Ces formes géométriques "évoquent des cases de souvenirs, où nous rangeons nos expériences, nos récits et nos fragments de mémoire. Chaque case devient le témoin de ce que nous choisissons de conserver... et de ce que nous laissons s'effacer: une histoire, un héritage, un moment" déclare Neila Ben Ayed à l'agence TAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À travers des collages, des textures et des vides, l'artiste compose et propose une narration où l'absence et la présence coexistent, révélant une mémoire structurée, mais toujours en mouvement, ouverte à l'oubli, aux souvenirs que l'on refait jaillir, tels une case en relief et à la transformation de la mémoire, selon la volonté ou l'instant présent. "Et vous ? Comment rangez-vous vos souvenirs ? Lesquels gardez-vous fermés ? Lesquels laissez-vous ouvert ?" demande l'artiste.

Une artiste pluridisciplinaire de l'École Polytechnique aux arts plastiques

Neila Ben Ayed est une artiste tunisienne pluridisciplinaire à la fois designer et commissaire d'expositions qui vit et travaille à Montréal (Canada). Diplômée de l'Université de Montréal et de l'École Polytechnique en design et aménagement, elle a également poursuivi une formation artistique à l'Université de Montréal.

A son actif plus de 200 expositions solos et de groupe, dans divers pays dont la Canada, la Tunisie, les États-Unis, l'Égypte, l'Italie et la France, elle a été représentée par plusieurs galeries au Canada et a exposé son travail dans des lieux tels que les Nations Unies à New York (USA), la Biennale de Venise et le Musée Carlo Bilotti à Rome (Italie), le Grand Egyptian Museum, Discovery Art Fair (Allemagne) et l'Assemblée nationale du Québec (Canada) et le Musée d'Art moderne et contemporain de Tunis (Macam).

Egalement active dans le domaine de la médiation culturelle à Montréal, l'artiste promeut, dans sa démarche, la diversité et l'inclusivité.

Un univers pluriforme pour explorer l'identité humaine

L'univers artistique de Neila Ben Ayed se situe à la croisée de la figuration et de l'abstraction. Elle mêle formes géométriques et gestes spontanés, explorant une diversité de techniques : peinture, art numérique, collage, ainsi que des installations immersives qui dialoguent avec l'espace et la mémoire. Son processus de création se déploie en plusieurs étapes. Elle mobilise une variété de médiums et de supports, du petit format à l'intervention in situ. L'artiste plasticienne explore la complexité de l'identité humaine. Par des jeux de superposition de formes, de textures et de matériaux, elle exprime visuellement la manière dont nos identités multiples se chevauchent, s'entrelacent et évoluent au fil du temps.

Puisant son inspiration dans sa formation en design et en arts visuels. L'artiste s'appuie aussi sur son expérience auprès de communautés diverses. Elle développe une oeuvre ancrée dans l'hybridité, nourrie par sa double identité. Son travail explore les processus d'assemblage et de transformation qui façonnent nos identités plurielles.

Pour rappel, L'exposition de groupe "Big moments" axée sur les grands formats se poursuit jusqu'au 20 septembre 2025 à la Maison des Arts du Belvédère (Centre national d'art vivant-CNAV), à l'initiative de l'Association d'Art Contemporain Tunisien "Art Cot" et sous le patronage du ministère des affaires culturelles.

Les autres artistes qui y présentent leurs oeuvres sont Islem Bel Hadj Rhouma, Sami Ben Ameur, Baker Ben Frej, Wissem Ben Hassine, Walid Ben Lakhal, Mohamed Chalbi, Emnna Gargouri Largueche, Hatem Gharbi, Bessma Haddoui, Kaouther Jallezi Ben Ayed, Abderrazak Khechine, Ilhem Larbi Zarrouk, Feryel Lakhdhar, Mongi Mâatoug, Souad Mahbouli, Samir Makhlouf, Emna Masmoudi, Asma M'naouar, Ilhem Sbali, Hichem Seltene, Leila Sehili, Tarek Souissi, Naji Thabti, Nadia Zaouari et Walid Zaouri, pour un voyage stylistique qui témoigne de la richesse des créations plastiques de l'art contemporain tunisien et un voyage sensoriel entre figuration narrative et abstraction intuitive.