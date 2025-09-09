Madagascar: Affaire Ambohimalaza - Tojomanana évacué hier à Maurice dans un état critique

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Tojomanana, l'un des victimes de l'empoisonnement d'Ambohimalaza, a été évacué hier après-midi vers l'île Maurice pour une prise en charge sanitaire d'urgence. Le couple présidentiel prend en charge la totalité des frais liés à ce déplacement, ainsi que le suivi médical et psychologique des autres victimes déjà guéries.

Deux semaines après son admission dans un hôpital privé d'Antananarivo, Tojomanana a décollé d'Ivato dans un état jugé critique. Victime de l'empoisonnement survenu lors d'une fête d'anniversaire le 14 juin 2025 à Ambohimalaza , son état de santé nécessitait une évacuation d'urgence. Selon Roumana Raharinoro, Directrice des affaires sociales (DAS) à la Présidence de la République, « tous les paramètres de Tojomanana sont stables, il peut donc supporter le voyage, qui est d'ailleurs indispensable d'après ses médecins ».

La DAS qui l'a accompagné à l'aéroport pour superviser les préparatifs, n'a pas souhaité donner de détails sur son état de santé, invoquant le secret médical. Toutefois, il était visiblement en difficulté respiratoire et a dû être transporté en position allongée de l'ambulance jusqu'à l'avion. Il n'est pas parti seul : il était accompagné de ses médecins traitants d'Antananarivo. Sa mère l'accompagnera également à Maurice.

Suivi

Bien que tous les patients aient quitté l'hôpital, le suivi médical et psychologique se poursuit pour toutes les victimes. Roumana Raharinoro a souligné que le couple présidentiel a envoyé des médecins aux domiciles des patients, et cette prise en charge est gratuite. L'objectif est de leur éviter les déplacements vers les centres de santé ainsi que les frais y afférents.

En réaction à l'aide apportée par le couple présidentiel, Mireille Andriambao a tenu à exprimer sa gratitude. « Je remercie Dieu, le Président de la république et son épouse du début à cette évacuation sanitaire. Un grand merci également aux médecins pour leur dévouement», a-t-elle déclaré, pleine d'espoir quant au rétablissement de son fils.

