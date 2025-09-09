Madagascar: Marc Ravalomanana - « Nier la Feuille de route relève d'un raccourci politique »

Marc Ravalomanana, ancien président, répond à un article polémique, dénonçant erreurs factuelles, attaques personnelles et manipulations historiques visant à décrédibiliser son parcours politique. Dans un article publié le 28 août 2025 par Madagate, intitulé « Ravalomanana. À 76 ans, au crépuscule de sa vie, il persiste dans une volonté affligeante de nuire à son pays », l'ancien Président Marc Ravalomanana tient à exercer son droit de réponse.

Le texte en question, rédigé dans un ton polémique, selon un communiqué émanant de Faravohitra, regorge d'erreurs factuelles, de jugements infondés et d'attaques personnelles. « Il est important de rétablir les faits », souligne-t-il ainsi tout en ajoutant que « l'article se trompe sur un point aussi basique que l'âge de l'ancien président ». Marc Ravalomanana est né le 12 décembre 1949. Il a donc 75 ans, et non 76, au 28 août 2025. Une erreur révélatrice de la légèreté avec laquelle l'article est construit.

Validé juridiquement

La Feuille de route de 2011, validée par la loi n°2011-014 et la HCC, « n'a jamais été abrogée » et reste donc juridiquement en vigueur. Selon l'ancien président, « le nier relève d'un raccourci politique, pas d'une analyse juridique rigoureuse ». L'article omet aussi la reconnaissance internationale : SADC, ONU, UA et UE l'ont jugée légitime pour sortir de la crise. La qualifier de « manipulation », c'est nier la mémoire collective.

Spéculation

« Sur les événements de 2009, aucune décision de justice n'a jamais établi la thèse d'une « évasion clandestine » avec des mercenaires », poursuit la missive. En effet, les faits sont connus : le 17 mars 2009, Marc Ravalomanana a remis le pouvoir à un directoire militaire, qui l'a ensuite transféré à Andry Rajoelina.

« Parler de fuite relève de la spéculation », a ainsi indiqué Marc Ravalomanana. Autre accusation infondée : l'absence de Marc Ravalomanana au 45e Sommet de la SADC à Antananarivo le 17 août 2025. « Il n'y a tout simplement pas été convié officiellement. On ne peut donc lui reprocher une absence à une rencontre où il n'était pas invité », continue le communiqué souligné par l'ancien président.

Décision partagée

« Enfin, l'article minimise son poids politique en omettant deux faits essentiels », peut-on lire dans le communiqué. En 2018, il a accédé au second tour face à Andry Rajoelina. En 2023, il a rejoint un appel collectif au boycott d'une élection jugée biaisée, une décision partagée, non isolée.

Qualifier l'homme de « caduc » constitue une attaque ad hominem. La caducité est une notion juridique, non une étiquette que l'on colle à une personne pour discréditer son engagement. « Marc Ravalomanana reste une figure politique d'envergure, quoi qu'en disent ses détracteurs », conclut le communiqué.