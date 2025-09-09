Madagascar: Partenariat - Yas et Meditect contribuent à la numérisation des pharmacies

Innovation. Les pharmacies malgaches vont entrer dans l'ère digitale. Yas Madagascar et la start-up française Meditect ont signé vendredi dernier un partenariat stratégique dans un objectif de digitaliser les pharmacies à Madagascar.

S'inscrivant dans une dynamique plus large de digitalisation du système de santé à Madagascar, le partenariat qui se concrétisera par un logiciel dénommé Meditect, aura le mérite de garantir la traçabilité des médicaments, de renforcer la lutte contre les produits contrefaits et d'améliorer l'accès des patients à des services de qualité.

Sécurisation

D'après les explications données, lors de la conférence de presse de présentation du partenariat vendredi dernier au Campus Yas, cette solution numérique qui repose sur la plateforme développée par Meditect, spécialisée dans la sécurisation du circuit du médicament permettra aux pharmacies de vérifier l'authenticité des produits pharmaceutiques et de signaler les éventuelles anomalies. Grâce au logiciel Meditect, les détaillants, quant à eux, pourront commander en toute simplicité directement chez les grossistes.

Ce partenariat avec un grand spécialiste de la digitalisation pharmaceutique confirme l'engagement de Yas Madagascar, dans la transformation numérique du secteur de la santé. Avec ce que cela suppose d'avantages pour le secteur pharmaceutique qui dispose, à travers le logiciel Meditect, d'un outil technologique simple et accessible, adapté aux besoins des pharmaciens et des patients malgaches.

Pour Benoît Janin, directeur général de Yas Madagascar, ce partenariat témoigne du fait que l'entreprise est plus que jamais tournée vers la modernité au service du développement socio-économique. « Nous créons une chaîne de valeur plus moderne, plus efficace et plus fiable pour les pharmacies », a-t-il déclaré.

Facilitée

En effet, grâce à la contribution de Yas Madagascar qui facilitera l'accès Internet, l'utilisation du logiciel par les pharmaciens sera facilitée. Selon Zamir Asakaly, directeur des ventes entreprises de Yas Madagascar, « l'installation de la fibre optique dans les locaux des pharmacies sera facilitée et les trois premiers mois seront offerts ».

Les pharmaciens bénéficieront, par ailleurs, de séances de formations et d'un accompagnement pour leur permettre d'adopter plus facilement les solutions numériques proposées par Meditect.

Mieux, le partenariat prévoit, à terme, la possibilité pour les patients d'accéder via une application à des informations fiables sur leurs traitements et à des services complémentaires, contribuant ainsi à la modernisation du secteur. Une manière, en somme, de donner aux pharmaciens et aux patients plus de fluidité et d'efficacité d'utilisation des services de santé de proximité.

Par ailleurs, la traçabilité des médicaments rendue possible grâce au logiciel Meditect constitue une garantie de protection des patients contre les produits falsifiés qui circulent sur le marché des médicaments à Madagascar. Une fois de plus, Yas Madagascar participe au développement socio-économique, en contribuant, à travers ce partenariat, à l'introduction d'une technologie qui fait déjà ses preuves en Afrique.