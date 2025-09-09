L'Université d'Antananarivo, à travers son École Doctorale A2E (Agriculture, Élevage, Environnement), a reçu une distinction prestigieuse lors de l'édition 2025 des UNITA Best Practice Awards. L'université malgache a été saluée dans la catégorie « HEI Institutional Transformation for Stronger, More Competitive and Effective Communities of Staff and Students » pour son projet innovant de transformation institutionnelle.

Présenté par le Professeur Harilala Andriamaniraka, directeur de l'École Doctorale A2E, le projet intitulé « Innovation au sein de l'École Doctorale A2E par la restructuration et le renforcement des capacités des acteurs via des coopérations internationales » a été mis en lumière lors d'un séminaire à l'Université de Saragosse, en Espagne, les 4 et 5 septembre 2025. Ce projet a particulièrement été apprécié pour sa gouvernance académique moderne et son approche proactive dans la structuration des formations doctorales.

L'initiative a permis de renforcer les compétences des chercheurs et enseignants-chercheurs, tout en favorisant des partenariats internationaux stratégiques. Cette récompense témoigne de l'excellence et du dynamisme de l'Université d'Antananarivo, mettant en avant la qualité de la recherche et de la coopération internationale de Madagascar.