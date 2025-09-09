Madagascar: Innovation académique - L'Université d'Antananarivo récompensée aux UNITA Best Practice Awards 2025

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

L'Université d'Antananarivo, à travers son École Doctorale A2E (Agriculture, Élevage, Environnement), a reçu une distinction prestigieuse lors de l'édition 2025 des UNITA Best Practice Awards. L'université malgache a été saluée dans la catégorie « HEI Institutional Transformation for Stronger, More Competitive and Effective Communities of Staff and Students » pour son projet innovant de transformation institutionnelle.

Présenté par le Professeur Harilala Andriamaniraka, directeur de l'École Doctorale A2E, le projet intitulé « Innovation au sein de l'École Doctorale A2E par la restructuration et le renforcement des capacités des acteurs via des coopérations internationales » a été mis en lumière lors d'un séminaire à l'Université de Saragosse, en Espagne, les 4 et 5 septembre 2025. Ce projet a particulièrement été apprécié pour sa gouvernance académique moderne et son approche proactive dans la structuration des formations doctorales.

L'initiative a permis de renforcer les compétences des chercheurs et enseignants-chercheurs, tout en favorisant des partenariats internationaux stratégiques. Cette récompense témoigne de l'excellence et du dynamisme de l'Université d'Antananarivo, mettant en avant la qualité de la recherche et de la coopération internationale de Madagascar.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.