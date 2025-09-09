Madagascar: Orange Madagascar - Proximité renforcée avec les détaillants pour soutenir la rentrée scolaire

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Orange Madagascar mise sur la proximité avec ses détaillants, pour cette rentrée scolaire 2025. Pour cet opérateur, ces petits commerçants sont de véritables acteurs de confiance dans les communautés locales.

En cette période clé, Orange a lancé un programme de fidélité innovant, visant à soutenir et valoriser son réseau de distribution à travers le pays. L'objectif : renforcer les liens avec les détaillants tout en offrant des moments de partage aux familles malgaches. Plus de 400 points de vente ont été mobilisés dans l'ensemble de Madagascar, avec un focus particulier sur les 320 détaillants les plus engagés.

Le 6 septembre, des événements ont eu lieu dans les régions Centre et Sud, où des mini-caravanes d'animation ont déambulé dans les écoles, accompagnées de la distribution de kits scolaires pour aider les familles à bien démarrer l'année. Au-delà de l'aspect commercial, cette opération souligne un engagement social concret.

En mettant ses détaillants au coeur de l'action, Orange réaffirme sa volonté de contribuer au développement local et de soutenir la scolarité des enfants malgaches, tout en renforçant la confiance mutuelle avec les communautés. Un exemple de partenariat durable, loin des simples logiques commerciales.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.