Afrique: Industrie - Les économies africaines appelées à investir dans la recherche

Lors de la Foire commerciale intra-africaine 2025 (IATF2025) à Alger, le Dr. Yemi Kale, Économiste en chef de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), a souligné l'importance cruciale des investissements dans la recherche et le développement (R&D) pour soutenir la transformation industrielle en Afrique.

Bien que le continent ne représente que moins de 3% de la production mondiale de recherche, il fait face à une proportion disproportionnée de défis mondiaux. Le Dr. Kale a mis en évidence que les dépenses en R&D en Afrique ne dépassent pas 0,5% du PIB, bien en deçà de la moyenne mondiale de 2,2%.

Dans ce contexte, le lancement du Centre africain de recherche et d'innovation (ARIH) vise à promouvoir les innovations locales et à transformer le capital intellectuel en compétitivité industrielle. En doublant ses investissements en R&D, l'Afrique pourrait libérer jusqu'à 70 milliards de dollars par an, stimulant ainsi son commerce et sa productivité.