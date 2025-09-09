Madagascar: Santé auditive - Consultation gratuite au CHU Andohatapenaka

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka organise depuis hier et jusqu'au vendredi 12 septembre des consultations sans frais des maladies des oreilles. Cette activité se déroule de 9h à 15h durant les dates indiquées.

Pour améliorer la santé auditive à Madagascar, il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation, de faciliter l'accès aux soins auditifs et de promouvoir des partenariats avec des organisations internationales. Une attention particulière doit être portée aux populations vulnérables, afin de garantir une prise en charge équitable et efficace des troubles de l'audition.

Malgré ces efforts, l'accès aux soins auditifs reste limité. Les appareils auditifs, essentiels pour de nombreuses personnes, sont souvent inaccessibles en raison de leur coût élevé, variant entre 1 300 000 et plus de 3 000 000 ariary. Cette barrière financière empêche de nombreux malgaches de bénéficier des aides auditives nécessaires.