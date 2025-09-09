Madagascar: Année scolaire 2025-2026 - 385 000 élèves bénéficiaires des cantines soutenues par le PAM

Coup d'envoi, hier 8 septembre, de l'année scolaire 2025-2026 qui débute par la première période qui s'étalera sur sept semaines.

La journée d'hier, jour de la rentrée officielle selon le calendrier du ministère de l'Education nationale, était synonyme d'un retour au rythme scolaire pour plusieurs millions d'élèves des écoles primaires, collèges et lycées à Madagascar. Pour le primaire en particulier, 385 000 élèves issus de 1245 écoles bénéficient cette année des repas scolaires servis dans les cantines soutenues par le Programme alimentaire mondial (PAM).

En effet, les programmes de cantines scolaires du PAM permettent aux élèves bénéficiaires d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée en privilégiant les achats locaux des produits, contribuant ainsi à la dynamisation des économies locales. Les cantines servent des repas aux élèves à l'heure du déjeuner, tous les jours d'école durant toute l'année scolaire.

Apprentissage

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les cantines scolaires représentent un soutien important pour les élèves dans des communautés confrontées à des difficultés, notamment dans les zones exposées ou touchées par l'insécurité alimentaire. Pour certains élèves, le repas à la cantine scolaire est l'unique repas nutritif de la journée. L'alimentation scolaire contribue ainsi à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves.

Pour rappel, la rentrée d'hier marque également le début de la première période de l'année scolaire 2025-2026, laquelle durera sept semaines. La première semaine sera généralement consacrée aux révisions, après la longue trêve des grandes vacances, avant d'entamer le programme scolaire de chaque classe.