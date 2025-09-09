Madagascar: Taekwondo - Section Ambohidratrimo - Une belle vitrine pour la jeunesse

Le championnat de la section Ambohidratrimo, un événement qui a réuni 70 compétiteurs issus des deux clubs phares de la région : Esca Para et ETAA, s'est bel et bien déroulé, ce samedi à Ivato.

Cette compétition, organisée avec brio, a attiré des figures emblématiques du taekwondo malgache, dont le président de la Fédération Malgache de Taekwondo (FMTKD), Boto Lamina Tsaradia, la présidente de la Ligue Analamanga de Taekwondo WT (LATKD), Julie Claudette Ranjavololona, et le Directeur Technique National, Dimby Pharlin.

Leur présence a donné une dimension particulière à cet événement, marquant l'engagement des instances pour le développement de la discipline. Les deux premiers de chaque catégorie se sont qualifiés pour les compétitions organisées par la ligue, une étape décisive pour les jeunes talents.

La section Ambohidratrimo se distingue par la forte implication des enfants, qui constituent la majorité des pratiquants au sein des clubs Esca Para et ETAA. Comme l'explique Garelle Blanche Malazamanana, présidente de la section, l'accent est mis sur la formation et l'amélioration des entraînements pour optimiser le potentiel des jeunes.

« Nous mettons un point d'honneur à encadrer les enfants et à travailler en étroite collaboration avec leurs parents pour développer la discipline. Nous encourageons également nos instructeurs à faire progresser le taekwondo dans la section. Par ailleurs, nous veillons à ce que tous les gradés suivent des formations pour rehausser leur niveau », a-t-elle déclaré.

Le président de la FMTKD, Boto Lamina Tsaradia, n'a pas manqué de saluer les efforts de la section Ambohidratrimo. « Le niveau affiché par les compétiteurs témoigne du développement remarquable du taekwondo dans cette région. Nous félicitons la section pour son dynamisme et son engagement dans la formation des jeunes. L'éducation par le sport est essentielle, et nous encourageons toujours les initiatives qui visent à promouvoir cette discipline », a-t-il ajouté.

Ce championnat a non seulement mis en lumière le talent des jeunes taekwondoïstes, mais il a aussi renforcé l'idée que le sport, et particulièrement le taekwondo, joue un rôle clé dans l'éducation et l'épanouissement des nouvelles générations à Ambohidratrimo.