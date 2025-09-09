Madagascar a marqué les esprits lors du Championnat d'Afrique de natation zone IV, qui s'est tenu du 4 au 7 septembre à Manzini, en Eswatini. Avec un total de 28 médailles dont 10 en or, 11 en argent et 7 en bronze, la Grande Île s'est hissée à la troisième place du classement général, derrière l'Afrique du Sud (113 médailles) et la Namibie (83 médailles), parmi les 12 nations participantes.

Un exploit porté par 16 athlètes déterminés, dont plusieurs se sont distingués. Koty Gloria a été élu meilleur nageur de sa catégorie d'âge, remportant 4 médailles d'or dans les 100m brasse (avec la meilleure performance), 100m nage libre (NL), 200m quatre nages (QN) et 200m NL, établissant un record zone IV dans ces trois dernières épreuves.

Il a également glané 2 médailles d'argent aux 100 m dos et 50 m papillon. « La compétition était difficile car les adversaires étaient de taille et durs. Mais on s'est battu et on a remporté ces médailles », a-t-il confié, fier de son parcours.

Tendry Rakotobe a également brillé avec 3 médailles d'or, dont un record zone IV au 50m NL, ainsi qu'aux 200 m QN et 50 m papillon, complétées par 3 d'argent aux 50m dos (meilleure performance), 100m dos et relais 4x100m QN. D'autres talents, comme Aina Emadisson, Eliot Rakotondramanga, Ranaivoson Serena et Andrianaho Marie Ange, ont contribué à enrichir ce palmarès varié, notamment en brasse et en relais.

Mick Roland Raveloson, président de Madagascar Aquatique, s'est dit satisfait : « Envoyant 16 nageurs, nous avons récolté 28 médailles et terminé 3e place au classement général des 12 pays participants. Nous continuerons nos efforts en collaboration avec la Fédération, les parents, les athlètes et la direction technique pour aller plus loin, car la route est encore longue ».

À leur retour à l'aéroport d'Ivato ce lundi, les champions ont été accueillis en héros par la Fédération et les familles, marquant le retour de la première vague de la délégation. Deux autres vagues suivront, dont celle de Tendry Rakotobe et Marie Ange Andrianaho, actuellement en formation en Eswatini, sélectionnés grâce à leur classement national.

Heriniaina Samson

Tous les résultats de Madagascar :

Aina Emadisson : (Argent : Relais 4x100m QN, Bronze : 200m brasse)

Eliot Rakotondramanga : (Or : 50m Dos, 50m PAP, Argent : 100m PAP, 100m Dos, Relais 4x100m QN, Bronze : 200m QN, 50m NL)

Tendry Rakotobe : (Or : 50m NL, 200m QN, 50m PAP, Argent : 50m Dos, 100m Dos, Relais 4x100m QN)

Ranaivoson Serena : (Argent : 100m Brasse, 50m Brasse, Bronze : 200m Brasse)

Randriamihaja Riantsoa : (Argent : 50m NL, Bronze : 100m brasse, 100m NL)

Koty Glorio : (Or : 100m Brasse, 100m NL, 200m QN, 200m NL, Argent : 100m Dos, 50m PAP)

Andrianaho Marie Ange : (Bronze : 200m PAP)

Aintso Ramiarison : (Or : 200m brasse ,Argent : 200m QN)