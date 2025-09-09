Madagascar: Solidarité - 22,7 millions d'ariary collectés pour Rakool

À l'initiative du pasteur Tahina Rahandrifenosoa, une collecte de fonds a été lancée pour soutenir Koloina Razafindranaivo, alias Rakool, ancien membre des Barea ayant brillé lors du CHAN 2023, aujourd'hui en grande détresse. En 48 heures, 630 personnes ont contribué, permettant de réunir 22 740 946 ariary.

La cagnotte, clôturée le vendredi 5 septembre dernier à 15h, continue toutefois de recevoir des dons. Formé au sein du CFFA, Rakool avait connu une carrière prometteuse, notamment au Mouloudia d'Alger et en France. Depuis son retour au pays, il traverse une période difficile, aggravée par l'incarcération actuelle de son épouse.

Son appel à l'aide, relayé par plusieurs influenceurs sur les réseaux sociaux, a suscité une forte mobilisation. Malgré les épreuves, Rakool est apparu sur le terrain ce week-end lors de la finale de l'Open à Ankadikely, avec le club Belanitra durant lequel il a affronté l'équipe de Toky, Tambatra Analamahitsy.