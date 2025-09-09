Afrique: Éliminatoires mondial 2026 - Les Barea retrouvent la deuxième place du groupe I

En s'imposant 3-1 face au Tchad lors de la 8e journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, les Barea de Madagascar reprennent la deuxième place du groupe I avec un total de 16 points (+7), ravivant l'espoir d'une qualification historique pour la Coupe du Monde.

Les Barea de Madagascar ont signé une performance éclatante ce lundi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en battant le Tchad 3-1 lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette victoire, arrachée grâce à un collectif soudé et une détermination sans faille, permet à l'équipe de Corentin Martins de reprendre la deuxième place du groupe I, synonyme de barrages pour le Mondial.

Fidèle à son 4-3-3, le sélectionneur malgache a aligné son onze type, avec des cadres comme Rayan Raveloson et Waren Caddy. Dès le coup d'envoi, Madagascar impose son rythme, multipliant les incursions offensives, mais manque de précision dans le dernier geste. Contre le cours du jeu, le Tchad ouvre le score à la 25e minute par Yves Allarabaye, profitant d'une erreur défensive. Ce but, loin de désarçonner les Barea, agit comme un électrochoc.

Portés par un El Hadary Raheriniaina inspiré dans l'animation, les Barea repartent de l'avant. À la mi-temps, Clément Couturier, cède sa place à Johan N'Zi, qui dynamise l'entrejeu. La délivrance arrive à la 52e minute : Waren Caddy, d'un tir magistral, égalise et enflamme le stade. Les Barea poussent, et à la 69e minute, Rayan Raveloson, sur un centre précis d'El Hadary, place une tête imparable pour donner l'avantage (2-1).

Les changements tactiques de Corentin Martins, avec les entrées de Tommy Iva (70e) et Andy Pelmars (73e) pour Arnaud Randrianantenaina et Sandro Tremoulet apportent de la fraîcheur. Dans les arrêts de jeu (90+3), Hakim Abdallah, tout juste entré, scelle le score d'une frappe limpide sur son premier ballon (3-1).

Cette victoire ne se résume pas à trois points. Elle reflète la montée en puissance d'un groupe uni, où chaque joueur, de Morgan, brillant des deux côtés du terrain, à N'Zi, décisif dès son entrée, a joué son rôle. Avec cette deuxième place retrouvée, Madagascar (16 points) reste dans la course derrière le Ghana.

Les deux dernières journées s'annoncent électriques, avec des affrontements contre les Comores et le Mali. Chaque match sera une finale pour les Barea, qui rêvent d'écrire l'histoire en décrochant une qualification inédite pour la Coupe du Monde 2026.