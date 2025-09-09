Madagascar: Festival - Angaredona met les bouchées doubles

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Maminirina Rado

Une journée d'avant-goût d'abord, le 13 septembre avec le festival Angaredona, ensuite trois jours à tout casser les 19, 20 et 21 septembre et des têtes d'affiche à profusion à Ambohimanga Rova. Ce festival tananarivien, un survivant apparemment, en est à sa 19ème édition. Initialement festival de la musique vivante, il s'est mué en musique du quotidien de la variété au genre terroir.

Cette année, pas moins de 25 artistes et groupes vont se relayer sur scène, et il y a des grosses cylindrées. Le premier jour, 13 septembre donc, Kaiamba, Spesialista et Bolo, 3 générations pourvoyeuses de chansons cultes des années 60 jusqu'à maintenant, seront entourées par Rajery et Tahina Carine, Farakely, Volazara et d'autres encore.

Déjà, un plateau assez alléchant. Pour les trois derniers jours, rien de mieux que du Jean Piso et son accordéon, un monstre sacré de la musique du terroir du Sud, Théo Rakotovao, rarement vu sur les scènes de la capitale, Rossy, le roi du « Tapôlaka », Kougar, celui qui a sorti une chanson politique à des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux.

À part ça, le public pourra apprécier les Raouto, Inah, Mbola Talenta, Njara Marcel, Ljo, Steph Rambi, etc. Cette année, Angaredona met la barre assez haut. De quoi se réjouir, quand les festivals majeurs du pays semblent perdre leur souffle, comme Madajazzcar, l'ex-RFC, Donia, une institution aujourd'hui disparue, etc.

