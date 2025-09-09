Madagascar: Festival Bouzé - La danse urbaine de l'Océan Indien

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le festival de danse urbaine de l'Océan Indien en est à sa 3e édition. Maurice l'abritera pendant trois jours, les 11,12,13 en septembre prochains. Un rendez-vous à ne pas rater !

Initié par Wake up Session, collectif référence de l'île grâce à ses divers styles, notamment le hip-hop, l'afro et le breaking, le festival Bouzé est « un espace de rencontres, d'échanges culturels et de partage entre les meilleures scènes de danse de la région ».

Les danseurs de différentes nations seront de la partie en l'occurrence l'Afrique du Sud, Djibouti, Zimbabwe, Seychelles, Comores, Madagascar, La Réunion, Rodrigues, Sri Lanka, Congo, Gabon, Ghana. « Masterclass, tables rondes et discussions, ateliers pour enfants, adolescents et jeunes talents, rencontres et réseautage pour les organisateurs de la région, showcases », animeront les trois jours.

Le vendredi 12 septembre de 13h à 15h, (heure locale) à l'IFM de Maurice sera livrée une conférence sur l'Urban Dance, de la culture de rue à une industrie régionale pour l'émancipation de la jeunesse. Tandis que le 1vs1 Championnat océan Indien se tiendra le samedi 13 septembre de 13h à 18h.

Quant aux danseurs malgaches, Fantas et Angeluc Rehava représenteront le pays. Ces deux artistes ne sont plus à présenter aux passionnés de la chorégraphie urbaine. Ils participeront à l'atelier le 11 septembre.

