Madagascar: Tafan-gilita - Transmission et passion en prélude au festival

9 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Plus que quelques jours avant le grand festival Tafan-gilita, le festival malgache axé sur la guitare acoustique, organisé par Mi'Ritsoka Production. Il se tiendra au Stade Barea Mahamasina les 13 et 14 septembre prochains.

Ce festival met à l'honneur la guitare acoustique, un instrument qui est souvent relégué au second plan et qui pourtant revêt une très grande importance dans la musique malgache. Il vise également à rendre hommage aux précurseurs du « gilita », comme ses adeptes l'ont affectueusement baptisé, tout en offrant une plateforme aux guitaristes de la nouvelle génération.

En effet, le festival sert de tremplin pour les jeunes guitaristes, leur permettant de partager la scène avec des musiciens expérimentés.

Justement, en marge du festival proprement dit, mais toujours dans le cadre de la promotion du "gilita", Dama et Niry Ravelojaona feront une conférence sur l'histoire et l'avenir du « revy gilita » à Madagascar.

Le premier est l'un des pionniers de la guitare acoustique malgache, et le second est un éminent promoteur de la culture malgache qui est également parrain du festival. Elle aura lieu quelques jours avant le festival, au CGM Analakely, ce jeudi 11 septembre à partir de 9 heures du mati. La conférence sera modérée par Zoniaina Randriantsiresy, un journaliste culturel de renom.

Le même jour mais dans l'après-midi, le jeune génie de la guitare, Sahaza, animera un atelier destiné à partager sa passion pour la guitare acoustique. Il profitera de cette occasion pour transmettre les savoir-faire de base nécessaires à la maîtrise de son instrument de prédilection. L'atelier débutera à 14 h 30.

Ces deux moments forts en prélude au festival sont libres d'accès.

