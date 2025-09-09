Madagascar: Tragédie sur la Rn1 - Un motard meurt dans une collision avec un 4X4

Un grave accident de la route s'est produit le 7 septembre 2025 sur la route nationale 1 (Rn1), au niveau du point kilométrique 23+50, au lieu-dit Katsaoka, fokontany Ambohidranomanga, commune rurale Ambatomirahavavy, district Arivonimamo. Une collision entre un 4x4 et une moto a eu des conséquences dramatiques, coûtant la vie à un jeune motard.

Selon les constatations préliminaires effectuées par la gendarmerie, l'accident est survenu aux alentours de 17 heures alors que le motard, de retour d'une compétition de motos à Imerintsiatosika, effectuait un dépassement double et dangereux. L'acte, d'une imprudence flagrante, s'est produit dans une portion de route sinueuse, en montée et à visibilité réduite, où tout dépassement est formellement déconseillé.

Le véhicule, un 4x4 Toyota, se dirigeait de la capitale vers Miarinarivo lorsque la moto, marque Kymco G5, arrivant en sens inverse, a dévié de sa voie pour doubler plusieurs véhicules. Le choc frontal a été inévitable. L'impact a été d'une violence extrême, causant des dommages importants au 4x4 et détruisant complètement la moto.

Le conducteur du 4x4 est ressorti indemne de la collision, mais le motard a été grièvement blessé. Rapidement pris en charge et évacué vers le Centre de Santé de Base II d'Ambatomirahavavy, puis transféré d'urgence à l'Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Antananarivo, il a malheureusement succombé à ses blessures peu après son arrivée.

Ce tragique événement souligne l'importance de la prudence sur les routes, notamment lors de manoeuvres de dépassement, et rappelle que le respect du code de la route est essentiel pour la sécurité de tous. Le fait que le motard revienne d'une compétition de moto, souvent associée à des festivités, pose des questions sur son état de vigilance au moment de l'accident. La brigade de la gendarmerie d'Ambatomirahavavy est saisie de l'affaire.