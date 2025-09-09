Madagascar: MAEVA 2025 - Des acheteurs internationaux attendus pour les filières d'excellence

Les filières d'excellence seront à l'honneur. Le Syndicat malgache de l'agriculture biologique (Symabio) et le Conseil national pour l'industrialisation de Madagascar (CNIM), ont annoncé mercredi dernier, la tenue d'un important événement international sur ces filières d'excellence.

Dénommé Madagascar Agri Excellence & Value Acceleration (MAEVA 2025), qui bénéficie du soutien actif du ministère de l'Industrialisation et du Commerce se tiendra au Novotel les 13 et 14 novembre prochains. Des acheteurs internationaux sont également attendus parallèlement à ce Forum.

Plateforme stratégique

MAEVA 2025 aura entre autres pour objectifs de promouvoir les richesses agricoles de Madagascar auprès de partenaires internationaux, d'inciter à lutter contre la forte dépendance aux matières premières brutes en misant sur la transformation locale et l'exportation de produits à plus forte valeur ajoutée. Il s'agira en somme d'une véritable plateforme stratégique qui combine promotion commerciale et mise en place d'investissements industriels.

Six filières, en l'occurrence la vanille, le cacao, les huiles essentielles, le girofle, la baie rose et le café seront à l'honneur à l'occasion de cet événement qui réunira les exportateurs malgaches, les acheteurs internationaux, les investisseurs et les institutions publiques ainsi que les partenaires financiers.

Une occasion unique pour échanger d'une manière constructive à travers, les expositions, les conférences, les panels thématiques, et autres rencontres d'affaires. Pour Tahina Randriarilala, présidente de Symabio, cette manifestation donnera à la Grande île son statut d'acteur incontournable de ces six filières agricoles à grande valeur ajoutée.

Mission d'acheteurs

Parallèlement à ce Forum, une importante mission d'acheteurs est également prévue. Il s'agit d'une occasion pour les clients internationaux potentiels de se rendre directement dans les zones de production de ces filières agricoles, en l'occurrence le Nord, l'Est et le Sud-Est de la Grande île. Grâce à cette mission, les acheteurs internationaux pourront constater sur place la réalité vécue par les acteurs de ces filières d'excellence, qu'ils soient agriculteurs ou transformateurs.

Pour le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, l'appui de son département à l'organisation de ce Forum illustre non seulement sa détermination à soutenir les initiatives privées, mais également l'importance accordée à la transformation des produits agricoles et à leur promotion sur les marchés internationaux.

« Le ministère met en place tous les dispositifs institutionnels et les infrastructures nécessaires au développement du secteur privé », a-t-il déclaré. Un accompagnement actif aux acteurs des filières porteuses, en somme.