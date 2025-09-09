Madagascar: Gouverneur Haute Matsiatra - Des passeports et bourses d'études pour 32 étudiants

Opportunités académiques

Le gouverneur de la Haute Matsiatra, Lova Razafindrafito, a tenu l'une de ses promesses faites lors de la sortie officielle des étudiants de l'Université d'Andrainjato Fianarantsoa. Fidèle à son engagement, il a personnellement accompagné les bénéficiaires dans leurs démarches pour obtenir leurs passeports, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités académiques et professionnelles à l'étranger.

Différentes filières

Au total, 32 étudiants issus de différentes filières ont pu profiter de ce soutien. Certains d'entre eux ont même décroché des bourses d'études, renforçant leur motivation à poursuivre leurs ambitions.

Ce geste constitue une véritable source d'encouragement, incitant les jeunes à ne pas se décourager malgré les difficultés et à persévérer afin d'atteindre leurs objectifs. Les étudiants bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers le Gouverneur, Lova Razafindrafito, mais aussi envers Yves Rémi Andrianirinarivelo, directeur du Contrôle des migrations.

Ce dernier a joué un rôle déterminant dans la finalisation des passeports et la prise en charge des frais administratifs. Pour ces jeunes, ce soutien concret est bien plus qu'une aide matérielle car il s'agit d'un signal fort en faveur de la réussite et de l'avenir de la jeunesse de la région.