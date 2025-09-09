Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a officiellement inauguré le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

9 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), en présence de plusieurs dirigeants africains.

À la cérémonie ont pris part Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud, Hassan Sheikh Mohamud, président de la Somalie, William Samoei Ruto, président du Kenya, Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade, ainsi que Russell Mmiso Dlamini, Premier ministre du Royaume d'Eswatini.

Y assistaient également Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, Claver Gatete, secrétaire général adjoint des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), en plus de hauts responsables éthiopiens et de représentants de divers pays. La cérémonie a été retransmise en direct.

Contrairement à de nombreux projets d'infrastructure en Afrique, souvent dépendants de financements extérieurs, le Grand barrage a été réalisé grâce aux contributions du peuple éthiopien. Ce mode de financement a été largement salué, beaucoup y voyant un exemple inspirant pour les nations désireuses de développer des infrastructures stratégiques tout en préservant leur indépendance économique vis-à-vis de la dette internationale.

