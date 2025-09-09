Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD)

Addis Ababa — Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) en présence de dirigeants africains.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud, Hassan Sheikh Mohamud, président de la République fédérale de Somalie, William Samoei Ruto (Phd), président de la République du Kenya, Mia Amor Mottley, Premier ministre de la République de la Barbade, Russell Mmiso Dlamini, Premier ministre du Royaume d'Eswatini.

Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, Claver Gatete, sous-secrétaire général des Nations unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), ainsi que de hauts responsables du gouvernement éthiopien, assistent à la cérémonie inaugurale, qui est retransmise en direct.

Contrairement à de nombreux projets africains à grande échelle qui dépendent de la dette extérieure, le GERD a été financé presque entièrement par le peuple éthiopien.

Cela a conduit beaucoup de gens à saluer ce barrage comme un modèle convaincant pour les nations qui cherchent à construire des infrastructures essentielles et à acquérir leur indépendance financière sans le fardeau des prêts extérieurs.