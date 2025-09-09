Addis Ababa — De plus, des hauts responsables du gouvernement éthiopien et d'autres pays assistent à la cérémonie inaugurale, qui est retransmise en direct.

Contrairement à de nombreux projets africains à grande échelle qui dépendent de la dette extérieure, le GERD a été financé presque entièrement par le peuple éthiopien.

Cela a conduit beaucoup de gens à saluer ce barrage comme un modèle convaincant pour les nations qui cherchent à construire des infrastructures essentielles et à acquérir leur indépendance financière sans le fardeau des prêts extérieurs.

« Cette victoire appartient à tous les Éthiopiens, y compris ceux d'origine éthiopienne à travers le monde », a-t-il déclaré.

Selon le communiqué, le barrage est présenté comme un symbole vivant de la diversité, de la résilience et de la détermination de l'Éthiopie à surmonter l'adversité. Malgré les tentatives de ses rivaux historiques, les traités de l'ère coloniale et les pressions diplomatiques visant à compromettre son avancement, le projet GERD a perduré et prospéré.

« Le discours est passé de « les Éthiopiens ne peuvent pas » à « les Éthiopiens ne peuvent pas être vaincus », souligne le communiqué.

Célébré comme un symbole de fierté nationale, le GERD revêt également une importance pratique profonde. Il renforce l'ambition de l'Éthiopie de devenir un leader continental dans le domaine des énergies renouvelables tout en soutenant la pêche, le tourisme et l'intégration économique dans la région, a-t-il déclaré.

Selon la déclaration, le barrage apporte également des avantages aux pays en aval en réduisant les inondations, en conservant l'eau perdue par évaporation, en fournissant un débit d'eau régulier tout au long de l'année et en protégeant les barrages en aval contre l'envasement.

Elle souligne l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la coopération et du développement pacifique : « Nous, Éthiopiens, sommes un peuple fondé sur l'humanité et la moralité. Nous n'utilisons pas le fleuve pour nuire aux autres ; nous défendons notre dignité et notre courage contre ceux qui nous ont menacés au mépris des lois internationales, et nous avons triomphé avec honneur. »

Le message se termine par une assurance donnée aux pays voisins : « Aucune force sur terre ne peut entraver notre chemin vers la prospérité, porter atteinte à notre souveraineté ou nous priver de nos ressources naturelles et historiques. »

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne est désormais un fier symbole de l'esprit indomptable, de la souveraineté et de l'engagement sans faille de l'Éthiopie en faveur d'un avenir de prospérité régionale partagée.