Afrique de l'Est: Le président du Soudan du Sud salue l'inauguration du GERD comme une étape historique pour l'unité régionale

9 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) a été saluée comme un événement historique par le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, qui a qualifié cette réalisation de source de fierté pour l'Éthiopie et toute la région.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le GERD en présence de dirigeants africains et caribéens.

S'exprimant lors de l'inauguration du barrage, le président Kiir a souligné l'importance du projet au-delà de la simple production d'énergie.

« Ce barrage n'est pas seulement un projet. C'est un symbole d'unité, de sacrifice et de détermination », a déclaré le président Kiir. « Il montre ce qu'une nation peut accomplir lorsque son peuple est uni autour d'une même vision. C'est un jour de fierté pour l'Éthiopie et notre région. »

Le président Kiir, qui assistait à la cérémonie en tant qu'invité d'honneur, a présenté ses félicitations au nom du gouvernement et du peuple du Soudan du Sud.

Il a souligné les liens étroits qui unissent les deux nations, déclarant : « L'Éthiopie n'est pas seulement un voisin, vous êtes nos frères et soeurs. Nous partageons une histoire, une amitié et un avenir commun. » Le président Kiir a en outre exprimé sa conviction que « le progrès d'une nation est le progrès de toutes ».

Dans le cadre d'un développement notable, le président Kiir a annoncé le projet du Soudan du Sud de signer un accord pour accéder à l'électricité produite par le GERD. Il a déclaré que cela permettrait d'alimenter en électricité les villes, les villages, les écoles et les hôpitaux à travers le Soudan du Sud, créant ainsi de nouvelles opportunités pour sa population.

Le président Kiir a conclu son discours en adressant ses félicitations au peuple et au gouvernement éthiopiens, avec l'espoir que le barrage « apporte puissance, force et prospérité à notre peuple et à notre région ».

