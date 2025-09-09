Ethiopie: Le Premier ministre Abiy décrit le Grand barrage comme une source d'inspiration pour tous les Noirs

9 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy a souligné que le réservoir d'Abay, baptisé Nigat (aube), a apporté une richesse supérieure au PIB actuel de l'Éthiopie, mettant ainsi fin à l'ère où le pays mendiait l'aide humanitaire.

Dans son discours prononcé aujourd'hui à Guba à l'occasion de l'inauguration du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), le Premier ministre Abiy a souligné que l'inauguration du barrage était comparable à la victoire d'Adwa, annonçant une nouvelle ère de prospérité pour l'Éthiopie.

Abiy a souligné : « Nous avons entendu l'histoire. Nous avons vu l'histoire. Nous avons appris l'histoire. Mais aujourd'hui, nous avons pu devenir la génération choisie par Dieu pour faire l'histoire et nous appuyer sur elle pour parler. »

Le GERD, qui dispose d'un immense réservoir d'une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau, a été baptisé « lac Nigat » ou « lac de l'aube », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Abiy a expliqué que ce nom reflète le rôle du barrage dans le réveil de l'Éthiopie d'un profond sommeil de pauvreté et d'obscurité.

« Ce lac a apporté une richesse supérieure au PIB de l'Éthiopie. Cette génération a accompli un exploit avec le barrage de la Renaissance. L'ère de la mendicité est révolue », a souligné Abiy.

Le Premier ministre a transmis un message au-delà des frontières de l'Éthiopie, présentant l'achèvement du barrage comme une source d'inspiration pour tous les Noirs.

Il a décrit le GERD comme « le plus grand mégaprojet de l'histoire du peuple noir » et a lancé une invitation à venir visiter ce que la nation a accompli.

« Afin que vous puissiez dire : « Nous pouvons le faire, et nous continuerons », je vous invite à venir visiter ce barrage. »

Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est adressé à la foule présente à l'inauguration et, pour les millions d'Éthiopiens qui regardaient la télévision à travers le pays, a marqué la fin définitive d'un parcours de 14 ans de construction monumentale et d'immenses sacrifices nationaux.

Le GERD, qui est aujourd'hui le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, est un symbole d'autonomie et une source d'espoir pour le monde noir.

Construit sur le fleuve Abay, ce barrage représente un exploit technique et une volonté nationale sans équivalent sur le continent.

Dans l'impossibilité d'obtenir un financement international pour des raisons géopolitiques, l'Éthiopie s'est tournée vers l'intérieur.

Pendant 14 ans, des millions de citoyens ordinaires ont contribué au financement de la construction du GERD, qu'il s'agisse d'agriculteurs, de journaliers, d'étudiants ou de fonctionnaires, par le biais d'achats d'obligations et de dons. L'Éthiopie a ainsi réalisé ce qui semblait impossible !

Lire l'article original sur ENA.

