Afrique de l'Est: Le pouvoir du GERD pour favoriser le partenariat continental - Président de la Somalie

Addis Ababa — Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a exprimé son espoir que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et l'électricité et l'énergie produites marquent le début d'un partenariat fraternel, de bon voisinage et continental.

S'exprimant lors de l'inauguration du GERD aux côtés de dirigeants africains, le président Mohamud a appelé les pays de la région à s'unir autour de la responsabilité commune de gérer, de partager et de tirer profit des ressources qui soutiennent la prospérité nationale.

« C'est un privilège d'être ici à un moment qui rassemble les peuples de cette région autour d'une question d'importance commune : comment gérer, partager et tirer profit des ressources qui soutiennent la prospérité de nos nations », a-t-il souligné.

Le président a ajouté : « Cette réunion ne porte pas sur la réussite d'un seul projet, mais sur une responsabilité commune. L'eau et les ressources naturelles traversent les frontières, liant nos destins et notre avenir. Le développement dans cette région doit être guidé non pas par la concurrence, mais par la coopération. »

Il a exprimé l'espoir que ce barrage, ainsi que l'électricité et l'énergie produites, marquent le début d'un partenariat fraternel, de bon voisinage et continental.

« Lorsque nos peuples sont unis au-delà des frontières, nous pouvons réaliser ce qui était autrefois considéré comme impossible. Les nations en amont et en aval ne peuvent prospérer que si nous agissons en tant que communauté. »

Il a conclu en déclarant : « Aucune nation ne devrait se sentir exclue, et aucune nation ne devrait porter seule ce fardeau. L'inauguration d'aujourd'hui nous rappelle que notre véritable réussite réside dans le partenariat, dans le maintien de la confiance et dans la construction de l'unité pour les générations à venir. »

Le président Hassan Sheikh Mohamud a ajouté que si nous avons partagé nos défis et nos sacrifices, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas partager les ressources qui soutiennent la vie et la prospérité.