Afrique: Dr Nouwara arrive à Kassala pour participer au troisième Forum d'investissement

9 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Dr. Nouwara Abu-Mohammed Tahir, membre du Conseil de souveraineté de transition (CST), est arrivée à Kassala lundi pour participer au troisième Forum d'investissement de deux jours, qui débutera mardi. Le membre du CST a été accueilli à l'aéroport de Kassala par le Wali par intérim de l'État, le et les membres du gouvernement de l'État et de son comité de sécurité.

Dr. Nouwara s'adressant à la séance d'ouverture du forum et visitera également plusieurs usines et installations de services témoignant des capacités et du potentiel de l'État dans divers secteurs.

