Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a affirmé la détermination du gouvernement à libérer les citoyens du Darfour de l'emprise des milices rebelles, soulignant que les Forces armées soudanaises (FAS) sont capables d'achever la libération des zones restantes après avoir repris Khartoum, Al-Gezira, Sennar et d'autres au cours des deux dernières années.

Dans une interview accordée à la BBC en arabe, il a souligné que le Soudan s'efforçait de faire face aux conséquences de la guerre tout en construisant l'État, soulignant que les milices ont été confinées à des zones limitées après avoir perdu de vastes territoires.

Il a souligné que le gouvernement continuait de consentir des sacrifices pour rétablir une vie normale, soulignant les progrès significatifs réalisés dans la campagne de libération et les préparatifs en vue d'un dialogue inclusif entre les deux pays.

Al-Aysir a souligné que des efforts civils parallèles sont déployés pour fournir des services aux citoyens, sous la direction de l'Institution coopérative nationale des Forces armées soudanaises (FAS) et de nombreux groupes de volontaires soudanais.

Il a critiqué la position de la communauté internationale, affirmant que la guerre n'oppose pas deux parties, mais plutôt une milice destructrice contre le peuple soudanais.

Le ministre a souligné que le renforcement des forces armées et l'intégration de toutes les forces auxiliaires au sein de l'institution militaire nationale constituent la solution au phénomène des milices, soulignant que le peuple soudanais soutient pleinement cette vision.

Il a rejeté les accusations de domination politique, qualifiant de fausses les allégations de contrôle islamiste sur l'État et l'armée, tout en réaffirmant que le gouvernement appelle les rebelles à déposer les armes et à s'engager dans un processus pacifique, conformément à une feuille de route déjà présentée aux Nations Unies.