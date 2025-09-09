tribune

Alors que l ’ Organisation des Nations unies célèbre ses 80 ans d ’ existence et que l'Organisation des Nations Unies Pour l ’ Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) s ’ apprête également à marquer huit décennies d ’ action au service de la paix et du développement, le moment nous apparait propice à une réflexion collective sur le rôle irremplaçable de ces institutions dans un monde en pleine mutation.

Depuis 1945, les Nations unies et ses agences spécialisées ont été conçues comme un rempart contre le retour des guerres mondiales, un cadre de coopération et un espace de dialogue universel. Pourtant, à l ’ aube de leur 80ᵉ anniversaire, les tensions géopolitiques, les crises sociales, les défis climatiques et la montée des intolérances rappellent que la paix est fragile, et que l ’ idéal de solidarité internationale doit constamment être réinventé.

La devise fondatrice de l ’ UNESCO garde encore aujourdh ’ hui une résonance intacte : « Puisque les guerres naissent dans l ’ esprit des hommes, c ’ est dans l ’ esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Ces mots rappellent que si la paix peut se construire par des traités ou autres actes diplomatiques, c ’ est dans les salles de classe, les laboratoires de recherche, les institutions culturelles et les réseaux de communication que les peuples se rapprochent pour se mieux se comprendre et vivre dans la paix.

À cette mission historique de l ’ UNESCO s ’ ajoute aujourd ’ hui un défi inédit : l ’ avènement de l ’ intelligence artificielle (IA).

Cette révolution technologique, porteuse d ’ immenses promesses pour l ’é ducation, la recherche et la créativité, peut aussi accentuer les fractures entre nations, amplifier les inégalités et devenir un outil de manipulation. Plus que jamais, l ’ institution doit se positionner comme l ’ enceinte mondiale où sont définis les principes éthiques et les garde-fous nécessaires pour que l ’ intelligence artificielle serve la paix et l ’é quité, et non la division et la domination.

L ’ UNESCO a la légitimité unique pour accompagner les sociétés dans cette transition, en s ’ assurant que la technologie demeure au service de l ’ humain. Dans un monde où la compétition technologique s ’ intensifie, elle doit être à la fois une vigie éthique, un catalyseur de coopération et un espace de formation, afin que nul peuple ne soit laissé en marge des bénéfices de l ’ innovation.

Dans ce contexte crucial, nous croyons fermement que Firmin Edouard Matoko a le meilleur profit pour le poste de Directeur général de l ’ UNESCO. Fort d ’ une longue expérience au sein même de l ’ organization, il a incarné l ’ esprit du multilatéralisme, porté le dialogue interculturel et défendu l ’é ducation comme levier de transformation sociale. Homme de conviction et de consensus, il appartient à cette génération de dirigeants capables de redonner souffle à l ’ idéal universel de l ’ UNESCO, tout en l ’ adaptant aux défis contemporains, qu ’ il s ’ agisse du climat, du numérique ou de l ’ intelligence artificielle.

Soutenir sa candidature, c ’ est affirmer que l ’ UNESCO doit, pour ses 80 ans, renouveler son engagement fondateur : bâtir la paix dans l ’ esprit des hommes et des femmes. C ’ est aussi faire le choix d ’ un leadership visionnaire, capable de donner corps à une ambition collective : mettre l ’é ducation, la culture, la science, la communication et désormais l ’ intelligence artificielle au service de la dignité humaine et de la coopération entre les peuples.

Le double anniversaire de l ’ ONU et de l ’ UNESCO nous rappelle que ces institutions n ’ existent que par la confiance des peuples et leur volonté de construire un monde commun. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère, marquée par l ’ incertitude et la transformation, il nous appartient de veiller à ce que ces 80 années d ’ héritage servent de tremplin pour relever les défis du siècle à venir.

A propos de l ’ auteur

Amadou Mahtar Ba est co-fondateur et président exécutif de AllAfrica Global Media, première plateforme mondiale de distribution d ’ informations specialisées sur l ’ Afrique. Expert reconnu des médias, de la communication et du développement, il a siégé dans de nombreux conseils et panels internationaux, dont le Haut Panel du Secretaire Général des Nations Unies Pour l ’ Autonomisation Economique des Femmes et le Conseil de l ’ Agenda mondial du Forum Economique Mondial. Son parcours entre l ’ Afrique, l ’ Europe, le Moyen-Orient et les États-Unis, en fait un témoin privilégié des transformations de notre temps et un acteur engagé pour la promotion des voix africaines sur la scène mondiale.